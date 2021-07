Verdachte Pool in zaak Peter R. de Vries eerder opgepakt

Volgens De Gelderlander zou bij het incident ook een vuurwapen zijn gebruikt, maar deze is nooit aangetroffen. De man zou nog niet zo heel lang in het westen van Maurik wonen. Een overbuurvrouw laat weten: ‘Hij zei altijd gedag als hij naar binnen en naar buiten ging. Maar hij woonde er nog maar net, dus echt contact hadden we niet met elkaar. Hij woonde er met een vrouw, twee kinderen en er was een baby op komst.’

De politie wil niet bevestigen dat het om de bewuste Poolse man gaat, maar zegt dat één van de twee aangehouden mannen de schutter is.