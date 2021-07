Stoeptegel van brug gegooid

Een 40-jarige Haagse reed omstreeks 14.45 uur met haar auto over de Lozerlaan in de richting van Kijkduin. Op het moment dat zij onder de ijzeren fiets- en voetgangersbrug door reed, gelegen tussen de Escamplaan en Loosduinse Hoofdstraat, vloog er met een enorme klap een stoeptegel door haar voorruit en miste de vrouw op een haar na. Zij is nagekeken door ambulancepersoneel maar is met de schrik vrijgekomen.