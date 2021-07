Een hoog laag bed verplicht in de thuiszorg

Wanneer je ziek of bedlegerig bent en op bed moet worden geholpen dan komt er vaak thuishulp. De werknemers van de thuiszorg zijn verplicht alle behandelingen die op bed moeten gebeuren of bedlegerige patiënten te helpen op een hoog laag bed. Dit is een Arbo voorgeschreven eis. Zo kunnen verzorgende thuis op de hoge stand makkelijk hun werk verrichten zonder zelf klachten te ontwikkelen. De verzorgenden kunnen het bed op hun eigen ideale hoogte instellen. Een hoog laag bed is een bed dat in zijn geheel in hoogte verstelbaar is. Het hoofdeind en het voeteneind is los van elkaar ook in hoogte verstelbaar. Wanneer de beenondersteuning omhoog gesteld is wordt bloedstuwing vanuit de benen voorkomen. Tijdens de periode dat je ziek of bedlegerig bent kun je bij verschillende instanties een hoog laag bed huren.

Wat is een hoog laag bed

Wanneer je een (niet medisch) hoog laag bed bekijkt, ziet dit eruit als elk ander bed. Het verschil tussen een hoog laag bed en een gewoon (dubbel) verstelbaar bed is dat je een hoog laag bed in zijn geheel in hoogte kunt verstellen. Zo kun je het bed precies op de juiste hoogte instellen voor het in en uit bed stappen. De hoog laag bedden hebben ook een verstelbaar hoofd- en voeteneind. Wanneer iemand ziek is kan het hoog laag bed op ergonomische bed hoogte worden ingesteld zodat het verzorgende op de juiste hoogte zorg aan bed kan bieden. Nog een voordeel; je kunt het bed instellen op de ideale hoogte als je het verschoont. Ben je op zoek naar een nieuw bed bedenk dan dat je een bed koopt voor meerdere jaren en dan is een hoog laag bed een goede optie.

Een Hoog Laag bed kopen

Bij De Suite kun je hoog laag bedden kopen waaraan je aan de buitenkant niet ziet dat het een zeer speciaal bed is. Je kunt hier voor een één- of tweepersoonsbed kiezen. Bij een tweepersoonsbed kun je er zelfs voor kiezen dat het bed aan één kant is voorzien van een hoog laag functie. Een hoog laag bed bij De Suite is ook voorzien van een sta-op functie. Daarnaast is het bed deelbaar, verrijdbaar en zijn hoofd- en voeteneinde ook verstelbaar. Het matras van een hoog laag bed kan op maat gemaakt worden waarbij dan ook rekening wordt gehouden met lichamelijke klachten. Hiervoor kan het matras ook druk verlagend worden gemaakt. Heb je langdurig rust nodig of moet je revalideren vraag dan vooraf bij je zorgverzekering na of je in aanmerking komt voor een vergoeding van een hoog laag bed of aangepaste matras.