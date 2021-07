KMar houdt Syriëganger bij terugkeer aan op Schiphol

Begeleid tijdens vlucht

'De man kwam aan met een vlucht uit Istanbul, nadat hij door Turkije was uitgezet. Op de vlucht naar Schiphol werd hij begeleid door de Turkse autoriteiten', aldus het OM.

Internationaal gesignaleerd

De man stond internationaal gesignaleerd vanwege de verdenking dat hij in Syrië heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie. Hij is in 2015 uitgereisd naar het strijdgebied en in augustus 2020 aangehouden in Istanbul. Zijn Nederlanderschap is in 2020 ingetrokken.

Overgedragen aan Landelijke Recherche

Na aankomst op Schiphol is de verdachte overgedragen aan de Landelijke Recherche. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.