Reisadvies Canarische eilanden, Balearen, Cyprus en Portugal naar oranje

Bij terugkeer vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien

Reizigers die nu op deze bestemmingen zijn, moeten vanaf 18 juli bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien en hoeven niet in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland. Dat geldt al voor het vasteland van Spanje en de regio’s Groot-Lissabon en de Algarve in Portugal.

RIVM-advies

Vorige week meldde het RIVM de situatie op de Spaanse eilanden, Cyprus en het vasteland van Portugal nauwlettend te monitoren. Helaas blijkt uit het RIVM-advies van deze week dat het niet gaat om een tijdelijke piek: er is sprake van een zorgwekkende trend in de coronacijfers in deze gebieden. Het ministerie realiseert zich dat het oranje reisadvies veel impact kan hebben op reizigers. Het reisadvies voor de Azoren (geel) en Madeira (groen) in Portugal verandert niet.

Oranje

Reizen naar het buitenland is en blijft een risico: de situatie in een land kan immers snel veranderen. Als het reisadvies voor vertrek oranje wordt, kunt u bijvoorbeeld besluiten om uw bestemming te wijzigen of om later te gaan. Wordt het reisadvies tijdens uw verblijf oranje? Ga dan na wat de mogelijkheden zijn om terug naar Nederland te keren. Doe de Quarantaine Reischeck om te zien wat u moet doen als u terugkeert naar Nederland.

Coronabewijs verplicht

Bij terugkeer uit hoogrisicogebied is een coronabewijs verplicht. Zet daarom uw vaccinatiebewijs of herstelbewijs klaar in de CoronaCheck-app of print deze uit, ook al vraagt uw land van bestemming er niet naar.

Lees altijd het hele reisadvies

De recente toename in het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor uw reis naar het buitenland. Andere landen kunnen besluiten om extra maatregelen te nemen voor reizigers uit Nederland. Deze eisen kunnen per land verschillen. De reisadviezen bevatten de actuele inreisregels. Ga daarom niet af op alleen de kleurcode en lees daarom het hele reisadvies op Wijsopreis.nl of in de Reisapp.

Zeerhoogrisicogebieden

Fiji en Tunesië worden toegevoegd aan de lijst van zeerhoogrisicogebieden. Voor zeerhoogrisicogebieden geldt dat u zich voor terugkeer naar Nederland moet laten testen en een quarantaineverklaring bij u moet hebben. Bij aankomst in Nederland geldt een quarantaineplicht. Voor de reisadviezen buiten de EU baseert Nederland zich de lijst met corona-veilige landen en gebieden van de Europese Unie. Landen die niet op deze lijst van de EU staan, zijn hoogrisicogebieden.

Totstandkoming reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de reisadviezen vast op basis van het wekelijkse RIVM-advies en in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarbij wegen meerdere factoren mee, waaronder het aantal besmettingen, het percentage positieve tests, de aanwezigheid van zorgwekkende varianten en het aantal reizigers dat besmet terugkeert.