Bewoners Maasstraat Roermond hopen dat waterkering het gaat houden (webcam)

Het zijn voor de bewoners in Zuid-Limburg spannende uren met het oog op het hoogwater in de Maas dat de komende uren op diverse plaatsen voorbij zal komen.

Waterkeringen

Vrijdagmiddag rond 15.00 uur wordt de hoogste stand bij Roermond verwacht. Bewoners van de Maasstraat aldaar maken zich op voor het ergste. De waterkeringen langs de Maas zijn geplaatst zoals op de eerste foto is te zien maar de vraag is of deze het houden dan wel hoog genoeg zijn.

Camping onder water, drijvende caravans

Voor camping Hatenboer in Roermond is het kwaad echter al geschied zoals op de tweede foto is te zien. Daar liep donderdag al het gedeelte waar de caravans en tenten staan onder water en drijven er nu caravans. De campinggasten zijn echter wel in veiligheid. Zij werden ruim voor de overstroming al geëvacueerd net als honderden andere bewoners in Roermond die vrijdagochtend vroeg al hun woningen hebben verlaten.