Uit de hand gelopen ruzie mondt uit in steekincident

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels buiten Nederland lagen sinds 2014 elk kwartaal hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2014 besteedde de Nederlandse consument nog rond de 150 miljoen, dit vervijfvoudigde tot 778 miljoen begin 2021. Dit is net iets meer dan de bestedingen in het laatste kwartaal van 2020. De laatste jaren waren de bestedingen in het eerste kwartaal juist altijd lager dan een kwartaal eerder. Met name sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 steeg de consumptie bij de Europese webwinkels sterk, waarschijnlijk door de coronamaatregelen. Zo sloten vanaf 15 december veel non-foodwinkels de deuren en was winkelbezoek alleen toegestaan voor het afhalen van bestellingen.

Het gaat in dit onderzoek om online-aankopen van Nederlandse consumenten bij bedrijven die buiten Nederland en binnen de EU gevestigd zijn. De cijfers zijn exclusief btw, en berekend volgens een methode die ontwikkeld is in het CBS-onderzoeksprogramma naar de interneteconomie. Omdat de methode nog in ontwikkeling is, zijn de cijfers voorlopig.