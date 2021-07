Man verstrekt middel voor zelfdoding, minstens 6 personen overleden

Onderzoek

Het onderzoek is nog in volle gang. Wel kan het Openbaar Ministerie meer informatie delen over het onderzoek tot nu toe. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021. Bij deze persoon werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die het onderzoeksteam hebben geleid naar de 28-jarige man. Vervolgens is het onderzoek gestart naar de vraag of de verdachte meerdere personen het middel heeft verstrekt. Daarbij heeft het OM nu dus kunnen vaststellen dat het om minstens 6 personen gaat die zijn overleden.

Langer vast

De 28-jarige man blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag beslist.

--------------

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl