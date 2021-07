Douane onderschept 1760 kilo cocaïne tussen zoete aardappelen

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane afgelopen nacht een partij van 1760 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde is ruim 132 miljoen euro.

Zoete aardappelen

De verdovende middelen zaten verstopt in een container uit Costa Rica en was geladen met zoete aardappelen. De container was bestemd voor een bedrijf in Den Haag. Dit bedrijf heeft niets met de smokkel te maken.