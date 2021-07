Code Geel voor stevige onweersbuien met veel neerslag in korte tijd

Het KNMI heeft voor zondag en maandag Code Geel afgegeven vanwege verwachte onweersbuien in het hele land met uitzondering van de Waddeneilanden. 'Bij de buien kan lokaal hagel voorkomen en kan er plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen, hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden', zo meldt het KNMI zondag.

Vooral middag en avond

De onweersbuien worden vooral in de middag en avond verwacht tussen 13.00 - en 22.00 uur. 'De komende uren zijn er nog geen waarschuwingen van kracht', aldus het KNMI.

Ontwikkelen onweersbuien

Vanmiddag ontwikkelen zich in het hele land enkele stevige onweersbuien. In de loop van de avond zullen de buien geleidelijk uitdoven. Op maandag zien we eenzelfde verloop van de onweersbuien. Enkele onweersbuien, lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Kans op blikseminslag, hagel en veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen.