Lichaam vermiste duiker (66) Vinkeveense Plassen aangetroffen

Vrijdag is, na een uitgebreide zoektocht, het lichaam aangetroffen van de vermiste duiker uit Den Haag. 'De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en sluit een misdrijf uit', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Al een week vermist

De 66-jarige man uit Den Haag werd sinds vrijdag 23 juli vermist. Nadat zijn auto werd aangetroffen in de buurt van Zandeiland 4, heeft de politie samen met defensie grondig gezocht in en om het water. Op donderdag 29 juli gaf een bezoeker van het duikgebied een tip, die uiteindelijk leidde naar de vermiste duiker.

Duikgebied Zandeiland vrijgegeven

Op de duiklocatie is vrijdag de hele dag onderzoek gedaan. 'Er wordt niet uitgegaan van een misdrijf als doodsoorzaak. Nu het onderzoek is afgerond, is het duikgebied weer vrijgegeven. Er kan vanaf 31 juli weer gedoken worden', aldus de politie.