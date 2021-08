Dieseldieven door geduldige agenten aangehouden

Een buurtbewoner waarschuwde de politie omdat hij een verdacht voertuig had zien staan. Daarop ging er eenheid van de politie ter controle naar de Martenstraat. Ze zagen dat daar een auto geparkeerd stond waarvan de motorkap nog warm was. Gezien het tijdstip en omdat het voertuig niet uit Sprundel kwam besloten ze af te wachten of de bestuurder van de auto terug zou komen.

Slootje

De twee agenten zetten hun auto uit het zicht en verstopten zichzelf in een drooggevallen slootje. Na ongeveer een uur in de sloot gepost te hebben zagen ze dat er twee mannen over het hek van een tuin kwamen geklommen. De mannen liepen richting de sloot waar de agenten in zaten. En gingen niets vermoedend vlakbij ze zitten. Daarop maakten de dienders zichzelf kenbaar waarop de twee Litouwers het op een lopen zetten. Ze konden na een korte achtervolging te voet worden aangehouden.

Jerrycans

Een van de mannen stonk naar diesel. De agenten besloten de auto van het tweetal te controleren. Daar vonden ze twee jerrycans vermoedelijk gevuld met rode diesel. De mannen zijn naar het politiebureau overgebracht voor verder onderzoek.