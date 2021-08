Twee aanhoudingen na aantreffen dode man in woning Rotterdam

In de nacht van woensdag op dondersdag hebben agenten twee ruziënde mannen op een galerij in de Jan Ligthartstraat in Rotterdam aangehouden. 'In een woning vonden de agenten een overleden man die vermoedelijk door een misdrijf om het leven was gekomen. De mannen op de galerij, twee mannen van 28 en 32 jaar zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid', zo meldt de politie.