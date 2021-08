Motorrijder (28) komt om bij ongeluk in Oudenhoorn

Woensdagmiddag is in het Zuid-Hollandse Oudenhoorn bij een verkeersongeluk een 28-jarige motorrijder uit Capelle aan den IJssel om het leven gekomen. 'De Verkeers Ongevallen Dienst (VOA) is een onderzoek gestart naar wat er precies is voorgevallen', zo meldt de politie woensdagmiddag.