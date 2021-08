Politie onderzoekt explosie bij woning in Alblasserdam

Rond 1.30 uur was er enorme knal te horen bij een woning aan De Boezem. De schade was groot, maar er is gelukkig niemand gewond geraakt. De woning was door de burgemeester al eerder gesloten. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Er is meteen een onderzoek gestart en er zijn sporen veiliggesteld.



Korte tijd later werd bij een woning op de Merelstraat een mogelijk explosief aangetroffen. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dit veiliggesteld en op een daarvoor geschikte locatie onschadelijk gemaakt. Uit voorzorg zijn de bewoners direct naast deze woning elders ondergebracht. Ook deze woning was op last van de burgemeester al gesloten.