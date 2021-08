Vegan Strike Group voert actie in Dolfinarium Harderwijk

Zaterdagmiddag voerde de Vegan Strike Group actie in het Dolfinarium in Harderwijk. Tijdens een dolfijnenshow stapte enkele activisten op uit het publiek en gingen met borden tussen de show en het publiek staan. Uiteindelijk sprongen zij zelfs het water in om hun standpunt duidelijk te maken.

De Vegan Strike Group is van mening dat dolfijnen in vrijheid moeten leven in de zee en niet opgesloten mogen zitten. De politie kwam eraan te pas, de gehele accommodatie werd ontruimd, incl. bezoekers. De activisten zijn niet aangehouden maar wel vertrokken. De shows met dolfijnen zullen later deze middag weer hervat worden, aldus een zegsman van het attractiepark.Vegan Strike Group voert actie in Dolfinarium Harderwijk