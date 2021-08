Onderzoek brandstichting aan Edisonweg in Alblasserdam

In nacht van zaterdag 28 op zondag 29 augustus is er brand gesticht bij een bedrijfspand aan de Edisonweg in Alblasserdam. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek.

Rond 03.30 uur vannacht kreeg de politie de melding van een inbraakalarm dat bleef afgaan in het pand aan de Edisonweg. Er bleek brand te zijn in het bedrijfspand. De brandweer heeft de brand geblust. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting. De politie doet hier onderzoek naar. Of er een verband is met de eerdere incidenten van afgelopen weekend is een van de scenario’s die worden onderzocht.