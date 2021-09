Leeuwarden in de race voor Europese Innovatie-titel

De gemeente Leeuwarden maakt voor het tweede jaar kans om een Europese Innovatietitel in de wacht te slepen. Met een bid dat zich focust op Leeuwardens innovatiekracht in watertechnologie, behoort de stad tot de laatste acht finalisten om ‘European Rising Innovative City 2021’ te worden, een titel die eenmaal per jaar door de Europese Commissie aan de meest innovatieve middelgrote stad van Europa wordt vergeven. Met de titel is een prijs van €500.000 gemoeid. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de European Innovation Council Summit op 24 en 25 november 2021.

De Leeuwarder innovatiekracht gaat vooral gepaard met de aanwezigheid van de verschillende campussen. Naast de DairyCampus, Energiecampus en de aankomende Media en Innovatie Campus, komen veel van Leeuwardens innovaties van de WaterCampus. Op de WaterCampus werken Wetsus, CEW en de Water Alliance samen met bedrijven, onderzoekers, studenten en overheden om baanbrekende innovaties op het gebied van watertechnologie te ontwikkelen.

Deze innovaties, die vaak de hele wereld overgaan, dragen niet alleen bij aan betere waterkwaliteit, maar faciliteren vaak ook de verduurzaming van andere sectoren. Denk aan de landbouw, energiesector of gezondheidszorg. Door samen te werken met andere sectoren en innovators in verbanden zoals Innovatie Pact Fryslân ontstaan innovaties die bijvoorbeeld helpen om de melkproductie te verduurzamen (Wafilin Systems) of energie opwekken middels elektrodialyse van zoet en zout water (REDstack). Op deze manier komt de Leeuwarder historische relatie met (en specialisatie in) water vaak terug in innovaties in veel verschillende sectoren.

In samenwerking met de regio, die vaak als proeftuin voor Leeuwarder innovaties functioneert, wil Gemeente Leeuwarden in de komende jaren haar innovatiekracht in watertechnologie blijven gebruiken om een duurzame, schone en gelukkige regio te realiseren, de zogenaamde Blue Delta.