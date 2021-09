Een Scania Gryphus-variant voorlopig niet openbare weg op vanwege hoogte

De leverancier is op de hoogte gesteld en voert samen met Defensie metingen uit. Indien de geconstateerde hoogte-overschrijding dan wordt bevestigd, heeft de leverancier aangegeven het probleem op te lossen. Deze versie van de Gryphus, de 100 kN Scania Gryphus High Operational met 8-voet container, mag voorlopig niet de openbare weg op. Dat heeft minister Ank Bijleveld-Schouten de Kamer vandaag per brief laten weten.

Toestemming

Defensie gaat nu ontheffing vragen om met de specifieke combinatie 100 kN Scania Gryphus High Operational met 8-voet container toch de weg op te mogen. De toestemming zal dan gelden voor een bepaalde tijd en specifieke routes. Toestemming is mogelijk als ook de Rijksdienst voor Wegverkeer de route als veilig heeft aangemerkt. In afwachting daarvan mag deze specifieke combinatie niet de openbare weg op.

Vervanging

De Scania Gryphus vervangt geleidelijk de meer dan 30 jaar oude huidige vrachtwagens. Het is een deel van het zogenoemde programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW).

Gryphus

Een deel van de voertuigen is opgebouwd uit een vrachtwagen en een laadbak (met kraan, laadlift of personeelsmodule). Een ander deel bevat een container. (een commandovoering-, werkplaats-, brandstof- of gewone goederencontainer). Defensie heeft meer dan 1.600 ISO-standaard 8-voet containers besteld. Voertuig en laadbak of container worden zoveel mogelijk als systeem bij elkaar gehouden.

Defensie onderzoekt de effecten op de dagelijkse transportbewegingen en de opleidings- en trainingsprogramma’s van Defensie. Defensie kijkt ook of er gevolgen zijn voor de operationele gereedheid.