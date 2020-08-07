Oogst aardbeien in 15 jaar verdubbeld ondanks daling oppervlakte

In 2024 werd meer dan 86 miljoen kilo aardbeien geoogst, een verdubbeling ten opzichte van 2010. 'Dit komt met name doordat er meer aardbeien onder glas en plastic tunnels worden geteeld. De totale oppervlakte aardbeien is in dezelfde periode met ruim 15 procent gedaald, tot 1,4 duizend hectare. Het areaal kleinfruit, zoals bessen, daalde na een piek in 2018', zo meldt het CBS donderdag.

Glas en tunnels

'De oogst aardbeien onder glas en tunnels besloeg in 2024 driekwart van de totale productie aardbeien. In 2010 was dit nog de helft. Het areaal (oppervlakte) aardbeien onder glas en tunnels is sinds 2010 meer dan verdubbeld naar 602 hectare in 2024. De oogst van deze aardbeien is in deze periode meer dan verdriedubbeld naar 66 miljoen kilo', aldus het CBS.

Open grond

In 2024 werd er op 758 hectare aardbeien in de open grond geteeld, bijna 44 procent minder dan in 2010. Ondanks het kleinere areaal is de oogst in deze periode slechts gedaald met 4,2 procent. In 2024 was de oogst van aardbeien in de open grond ruim 20 miljoen kilo.

Areaalcijfers

Van 2025 zijn nog geen oogstcijfers beschikbaar, wel de voorlopige areaalcijfers. In 2025 is het areaal aardbeien in de open grond verder gedaald naar 724 hectare, 4,5 procent kleiner dan het jaar ervoor. Ook de oppervlakte onder glas en tunnels is ten opzichte van een jaar eerder gedaald met 1,8 procent naar 591 hectare.