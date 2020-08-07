Nederland draagt bij aan militaire training 56.000 Oekraïners

Meer dan 56.000 Oekraïners zijn sinds 2022 in het Verenigd Koninkrijk getraind om hun land te kunnen verdedigen. 'De basisvaardigheden als militair zijn hen onder andere bijgebracht door Nederlandse militairen, onder de noemer Operatie Interflex. Nederland steunt Oekraïne waar mogelijk, dus ook met het trainen van militairen', zo meldt het ministerie van Defensie. Voor minister Ruben Brekelmans alle reden om zich persoonlijk op de hoogte te laten stellen van deze trainingen.

'Indrukwekkende verhalen'

“De verhalen die ik vandaag hoorde, maken diepe indruk”, zegt de bewindsman. “Ik zie het in de ogen van de Oekraïners met wie ik sprak: zij vechten voor hun land en zetten alles op het spel. Als ik deze mensen zelf spreek, laat me dat niet meer los. Ook voor onze militairen is het behoorlijk heftig, maar wel heel betekenisvol om deze Oekraïners te kunnen trainen en hun effectiviteit en kansen op het gevechtsveld vergroten. Ook op deze manier blijven we Oekraïne onverminderd steunen. Er is niet alleen behoefte aan wapens, maar ook aan getrainde militairen. En dat is precies wat we in Operatie Inferflex doen.”

Investering in eigen veiligheid

Brekelmans vervolgt: “We hebben niet alleen de morele verantwoordelijkheid onze steun voort te zetten, het is ook een investering in onze eigen veiligheid. Ik ben ervan overtuigd dat Rusland een bedreiging vormt voor heel Europa, en dus ook voor Nederland. Hoe sterker Rusland staat in

In loopgraven en stedelijk gebied

Op dit moment zijn bijna 90 Nederlandse landmachtmilitairen van 13 Lichte Brigade betrokken bij het trainen van Oekraïense collega’s die binnenkort naar het front gaan. De training duurt zeven weken. De Oekraïners krijgen lessen om hun schietvaardigheid op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Verder gaat het om tactische training, wapenleer, lessen in medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Ze trainen in loopgraven en stedelijk gebied. Daarnaast leren zij omgaan met explosieven en cyberdreiging. Ook het werken onder de dreiging van drones is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

'Ontzettend intensief'

De minister sprak met instructeurs en Oekraïense militairen. De verhalen over de dagelijkse realiteit in het oorlogsgebied zijn aangrijpend. Instructeurs bouwen in korte tijd een band op met de Oekraïners. Van nieuwe rekruten horen dat eerder getrainde militairen inmiddels zijn gesneuveld, gaat hen niet in de koude kleren zitten. Brekelmans: “Het is ontzettend intensief wat hier in zeven weken gebeurt. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op onze militairen. Ik ben ongelooflijk trots op hun professionaliteit en toewijding. Dankzij hen kan Oekraïne zich blijven verdedigen en stand houden tegen de alsmaar voortdurende Russische agressie.”

Van 5 naar 7 weken

Het door het Verenigd Koninkrijk geleide opleidingsprogramma is de grootste individuele militaire trainingsmissie voor Oekraïense militairen. Nederland levert sinds eind 2022 instructeurs van met name 13 Lichte Brigade, maar eveneens van het Korps Mariniers. Sinds januari van dit jaar is de training verlengd van vijf naar zeven weken. Zo vergroten de opleiders de overlevingskansen aan het front.

Multinationaal

Operatie Interflex is multinationaal. Naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk leveren ook Australië, Canada, Denemarken, Finland, Litouwen, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zweden een bijdrage.