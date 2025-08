Auto met aanhanger geladen met zand raakt van de weg en kantelt bij Westdorp

Woensdagochtend even voor 09.00 uur raakte een bestuurder de controle kwijt over zijn auto op de Borgerveldweg de N374 met daarachter een aanhanger geladen met zand.

Slingeren

Getuigen zagen dat de aanhanger begon te slingeren waarna de combinatie van de weg raakte en in de berm en korenakker tot stilstand kwam.

De bestuurder kon zelfstandig uit de auto komen en is gecontroleerd door het ambulance personeel. Hij kon even later zonder letsel de ambulance verlaten.

Berging

Het verkeer ondervond enige hinder door de berging van de auto en aanhanger. Berger Willem Keizer uit Stadskanaal heeft beide voertuigen geborgen.