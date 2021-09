Man vannacht op straat neergestoken, dader voorvluchtig

In de nacht van vrijdag op zaterdag is, bij een ruzie op straat een 21-jarige man neergestoken. Dit meldt de politie zaterdag.

Dader voortvluchtig, mogelijk betrokkene aangehouden

'Dit gebeurde op het fietspad van de Kerkzicht in Voorhout. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Er is een mogelijk betrokkene aangehouden, maar de dader wordt nog gezocht. De politie komt graag in contact met getuigen', aldus de politie.

Melding steekincident

Rond 00.15 uur kregen agenten op de Kerkzicht de melding dat er iemand verderop was neergestoken. Het slachtoffer, een 21-jarige man uit Voorhout, liep met twee vrienden over straat waarbij een ruzie ontstond met twee andere mannen. Een van de mannen stak het slachtoffer neer waarop beide mannen wegrenden. Er is een 18-jarige man uit Abbenes aangehouden als mogelijk betrokkene.

Signalement verdachte

De politie is op zoek naar de verdachte met het volgende signalement:

- Blank/ licht getint

- Ongeveer 17 jaar oud

- Ongeveer 1,85 meter lang

- Mager postuur

- Zwarte joggingbroek

- Zwart jas/ trui

- Zwarte pet of muts