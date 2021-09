Fietser overleden na aanrijding met motor

Een 90-jarige man uit Hoofdplaat is zondag 20 september 2021 in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeval.

De fietser kwam rond 16.00 uur op kruising Willemsweg en de Oranjestraat in botsing met een motor. De fietser viel en raakte zwaargewond. Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen voor medische hulpverlening. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht en is daar aan zijn verwondingen overleden. De 54-jarige motorrijder uit België raakte niet gewond. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.