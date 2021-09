Politie neemt voor drie ton aan namaakvelgen in beslag

Op maandag 20 september nam de politie 1616 namaakvelgen in beslag bij een bedrijf aan de nieuwe Maasdijk in Heesbeen. De velgen hadden de uiterlijke kenmerken van velgen van o.a. Seat, Volkswagen en Audi, maar waren het niet. De waarde van de inbeslaggenomen velgen wordt geschat op minimaal € 300.000,- .

Namaakvelgen

Door de politie werd een onderzoek ingesteld naar de handel van velgen van een bedrijf in Heesbeen. Door vertegenwoordigers van de officiële merkhouders zijn de licht metalen velgen van het bedrijf tegen het licht gehouden. De velgen waren voorzien van merklogo’s, terwijl de velgen niet van de merkhouders waren. Hierdoor leken de velgen dusdanig veel op de officiële merkvelgen, dat de consument zou kunnen denken dat het om merkvelgen ging. Het bedrijf adverteerde ook als zodanig met de velgen. Het bedrijf was daarnaast geen aangewezen verkooppunt en mocht niet op deze manier gebruik maken van de logo’s of naam van de merkhouders.