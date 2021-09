'Lange Jaap' staat op instorten, omgeving vuurtoren Den Helder afgesloten

In Den helder is per direct de directe omgeving van de vuurtoren 'Kijkduin', in de volksmond Lange Jaap, bij Huisduinen uit voorzorg afgesloten. 'Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren zijn recent scheuren in de wand van de toren ontdekt', zo meldt Rijkswaterstaat woensdag.

Op instorten

'Deze scheuren zijn van zo'n aard dat de gemeente Den Helder het advies van Rijkswaterstaat opvolgt om een gebied van 70 m rond de toren uit veiligheidsoverwegingen af te sluiten', aldus Rijkswaterstaat.

Afsluiting wegen per direct

Om een eventuele onveilige situatie te voorkomen wordt de Zeeweg/Schapendijkje afgesloten. Tussen de H.W. Mesdagstraat en Coenraad Botstraat is doorgaand verkeer niet mogelijk. Manege Bruin, Fort Erfprins en de tennisclub blijven wel bereikbaar vanaf de Theodorus Rijkersstraat. De weg is per direct afgesloten en blijft afgesloten zolang dat nodig is.

Veiligheid

De veiligheid rond de Lange Jaap heeft nu prioriteit. Er wordt gekeken welke oplossing mogelijk is om de structuur van de toren veilig te stellen. Rijkswaterstaat staat in nauw overleg met de betrokken partijen in de regio en de omliggende perceeleigenaren zijn geïnformeerd.