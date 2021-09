Autobrand op A50

Op de snelweg A50 bij Son en Breugel stond maandagavond een auto in brand. Beide inzittende wisten een veilig heenkomen te vinden en waarschuwde de brandweer.

Het voertuig werd stilgezet op de verbindingsweg tussen de A50 en de Kennedylaan. De brand woedde voornamelijk onder de motorkap. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was raakte de auto onherstelbaar verwoest. Vermoedelijk is een technisch mankement de oorzaak van de brand. Vanuit Best werd de afrit naar Eindhoven / Helmond volledig afgesloten zodat de hulpdiensten veilig konden werken. Door de brand vatte ook de berm vlam.