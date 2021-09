Politie verwijdert demonstranten voor restaurant Waku Waku

De gemeente Utrecht heeft besloten om een demonstratie verbod in te stellen bij restaurant Waku Waku in de stad. Dit zou komen omdat demonstranten voor andere bedrijven stonden en op de busbaan.

Omdat niet alle demonstranten gehoor gaven aan het demonstratieverbod, heeft de politie de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten werden door de ME ingesloten en afgevoerd met een bus. Twee van hen werden in een apart busjes afgevoerd omdat zij verzet voerden.

Demonstranten steunen de eigenaar van het restaurant omdat deze weigert te controleren op de verplichte coronapas. Hierom besloot de gemeente om het restaurant te sluiten.