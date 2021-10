Eerste openbare waterstofvulpunt voor automobilisten geopend in Assen

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra en wethouder Mirjam Pauwels hebben afgelopen dinsdag 28 september officieel het eerste openbare waterstofvulpunt in Assen geopend. 'Een initiatief van de bedrijven OrangeGas en Resato International. Het vulpunt is te vinden aan de Duitslandlaan 1 in Assen en levert groene waterstof', zo meldt de provincie Drenthe.

'Small scale' waterstofvulpunten

Naast dit vulpunt in Assen komen er nog vier andere zogeheten small scale waterstofvulpunten in Beilen, Hoogeveen, Nieuw-Amsterdam en Peize. 'De bouw en plaatsing van deze waterstofvulpunten is mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe. Resato en Orange Gas ontvangen voor de realisatie van de vulpunten een subsidie van 250.000,- euro', aldus de provincie.

'Toegankelijk maken van waterstof'

Gedeputeerde Stelpstra: 'Deze openbare vulpunten zijn een belangrijke stap in het toegankelijk maken van waterstof en daarmee ook het rijden in waterstofauto’s. Wij zien kansen voor het gebruik van waterstof in mobiliteit, maar ook in woningen en industrie. Daarnaast jagen we ook de productie, transport en distributie van waterstof aan. Uiteindelijk verwachten we de komende tijd voorbeelden van de hele waterstofeconomie in Drenthe terug te zien, met een grote rol voor waterstofmobiliteit'.