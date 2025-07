Touaregs van politie ‘gemilitariseerd’ naar Oekraïne

Soesterberg

De Nationale Politie doneert 38 Volkswagen Touaregs via het ministerie van Defensie aan Oekraïne. Defensie verwijdert de politie-uitrusting, voert een grote onderhoudsbeurt uit en spuit de voertuigen legergroen. De politie droeg ze vandaag op ceremoniële wijze over op de Du Moulinkazerne in Soesterberg.