Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers: bereid je goed voor op hitte, bosbranden en extreme regen

Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis: “Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor, juist ook in Europa. Van hevige regenval en overstromingen tot gevaarlijke hitte en bosbranden. Daar moeten vakantiegangers zich van bewust zijn. Want hoe beter je bent voorbereid, hoe onbezorgder de vakantie.”

Tips bij natuurbranden en overstromingen

Het Rode Kruis raadt mensen aan om van tevoren lokale nieuwszenders en noodnummers van hulpdiensten op te slaan. Zo kan je altijd het nieuws volgen en hulpdiensten bereiken. Download alvast een EHBO-app op je telefoon en neem onderweg voldoende water mee in de auto, want er kunnen lange files ontstaan vanwege bijvoorbeeld drukte en bosbranden.



Eenmaal aangekomen op de vakantiebestemming is het verstandig om te weten hoe je in geval van nood snel wegkomt vanaf de camping, het hotel of vakantiehuis. Zet daarnaast ook een vluchttas klaar, met daarin je paspoort, verzekeringspas en waardevolle spullen, met daarnaast stevige schoenen die je kunt verruilen voor je teenslippers. De stroom kan uitvallen bij een natuurbrand of overstroming en zorg daarom altijd voor een opgeladen powerbank. Tot slot, als je altijd voldoende benzine in je auto hebt, kun je snel weg als je moet vluchten voor brand of een naderende overstroming.

Meer risico nemen op vakantie

De hulporganisatie vreest dat mensen op vakantie zich minder bewust zijn van mogelijke risico's. Goossens: “Je wilt graag een berg beklimmen of ruïne zien, ook om 12 uur 's middags met 40 graden. Maar dat is onverstandig. Ga juist eerder of later op de dag, houd voldoende rust en neem genoeg water mee. Of je denkt ‘dit is mijn vakantie, dus ik blijf ondanks dreigend gevaar nog in mijn vakantiehuis of op de camping’. Maar als de politie of brandweer waarschuwt of oproept tot evacuatie, volg deze adviezen dan te allen tijde op.”

Het Rode Kruis benadrukt om ook op vakantie goed op elkaar te letten en in het bijzonder oog te houden voor mensen die mogelijk minder zelfredzaam zijn, zoals ouderen of gezinnen met jonge kinderen. “Goed voorbereid zijn helpt niet alleen jezelf, maar ook anderen om veilig te blijven", aldus Goossens. “Als jij weet wat je moet doen, kun je een ander helpen en daarmee de druk op hulpdiensten ontlasten.”