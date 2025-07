Eerste volledig emissievrije defensiegebouw geopend

Het is het duurzaamste pand dat Defensie ooit heeft laten bouwen. 'Nu is het ook echt in gebruik. Vandaag, Donderdag 10 juli, vond de officiële opening plaats van het nieuwe Gezondheidscentrum en Tandheelkundig Centrum op de Tonnetkazerne in ’t Harde', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

'Het nieuwe pand van de Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) is het eerste volledig emissievrije defensiegebouw. Het ligt in kwetsbaar Natura 2000-gebied. Dat betekent dat het centrum niet op de reguliere manier van de grond kon komen. Op de bouwplaats maakten lawaaierige machines en vervuilende dieselvrachtwagens daarom plaats voor elektrisch materieel', aldus het ministerie.

Gasloos en energieneutraal

Het gebouw is bovendien niet alleen duurzaam en toekomstbestendig. Het is ook nog eens ontworpen met oog voor het welzijn van de medewerkers. Het onderkomen is volledig gasloos en energieneutraal door onder meer de warmtepomp, klimaatplafonds en zonnepanelen.

Korte trainingsperiode voor personeel

Het gebouw is eerder dit jaar overgedragen aan Defensie en ingericht. Daarna was er een korte trainingsperiode voor het personeel. Nu is het zover… Het nieuwe gezondheidscentrum en het tandheelkundig centrum kunnen de eerste patiënten ontvangen.