Coevorden stopt met plannen voor huisvesting minderjarige meisjes in Tuindorp vanwege veiligheid

De gemeente Coevorden heeft besloten de plannen voor de huisvesting van 14 minderjarige alleenstaande meisjes in de wijk Tuindorp in Coevorden niet voort te zetten. 'Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vrijdagmiddag bekendgemaakt na een gesprek met een afvaardiging van bewoners.

'We kunnen veiligheid op deze plek niet waarborgen'

Burgemeester Renze Bergsma licht toe: “We hebben deze beslissing met zeer gemengde gevoelens genomen. Het belangrijkste en meest zwaarwegende argument is dat we hebben geconcludeerd dat we de veiligheid op deze plek niet kunnen waarborgen.”

Intensieve gesprekken gevoerd

De afgelopen periode voerde de gemeente intensieve gesprekken met bewoners, maatschappelijke partners en instanties om draagvlak te creëren voor een rustige en humane opvang voor de meisjes. Toch is het niet gelukt om het vertrouwen en de veiligheid te borgen.

Onrust in Tuindorp

De afgelopen dagen was het onrustig in Tuindorp. De inzet van politie en andere hulpdiensten was nodig om de orde in de wijk terug te laten keren. Woensdag besloot de gemeente een preventieve noodverordening in te laten gaan. Bergsma: “Ik vind het onacceptabel dat dagenlang inzet van hulpdiensten nodig was. Ik keur het dan ook ten zeerste af dat een kleine groep mensen, ook van buiten de wijk en zelfs van buiten onze gemeente, brandstichting en intimidatie heeft ingezet om een punt te maken. Dat is nooit een oplossing.”

Landelijke verharding

Volgens de burgemeester werd het lokale gesprek over de huisvesting steeds meer beïnvloed door de landelijke polarisatie in de asiel- en woondiscussie.

Kwetsbare meisjes

“Als gemeente willen we voorkomen dat deze kwetsbare meisjes en hun veiligheid onderdeel worden van of zelfs ondergeschikt raken aan de landelijke verharding.” Bergsma geeft aan de wijk te kennen als een plek waar saamhorigheid groot is. “Maar het vertrouwen in ons als overheid neemt verder af. Op deze manier bouwen we geen brug naar verbinding en gesprek.”