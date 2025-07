Immigranten van de laatste 10 jaar blijven langer in Nederland

Ruim de helft van de niet-Nederlandse immigranten verlaat het land weer binnen vijf jaar. Na immigratiejaar 2012 vertrekt jaarlijks een kleiner deel van de immigranten binnen vijf jaar. Vooral asielmigranten blijven langer in Nederland dan voorheen. Arbeids- en studiemigranten gaan relatief vaak weer weg, maar in recente jaren neemt ook onder hen de kans op vertrek af, vooral onder kennismigranten van buiten de EU. Dit blijkt uit nieuwe CBS-analyses. Van alle immigranten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit (bij aanvang van de immigratie), die in de afgelopen vijfentwintig jaar kwamen, vertrok ongeveer een derde binnen twee jaar en ruim de helft binnen vijf jaar.

Migranten uit een EU/EFTA-land vertrokken vaker (rond 60 procent) dan migranten van buiten de EU (tussen 40 en 50 procent). Het aandeel immigranten dat binnen vijf jaar vertrok steeg tussen immigratiejaren 1999 en 2012. Daarna nam het af, vooral onder immigranten van buiten de EU.

Recent geïmmigreerde kenniswerkers blijven langer in Nederland

Mensen die naar Nederland komen voor werk of studie gaan vaker en sneller weer weg dan andere immigranten, maar ook zij blijven in recente jaren langer dan voorheen. Dit geldt vooral voor arbeidsmigranten van buiten de EU, een groep die grotendeels uit kennismigranten bestaat. Van de arbeidsmigranten van buiten de EU die in 2012 naar Nederland kwamen, was 44 procent binnen twee jaar na aankomst weer vertrokken. Bij de groep die in 2022 naar Nederland kwam was dat gedaald naar 19 procent.

Internationale studenten vertrekken ook relatief vaak, meestal na afronding van hun studie. De kans dat ze blijven neemt recent wel toe, vooral onder studiemigranten uit Europa.

Recente gezinsmigranten blijven langer

Gezinsmigranten, vooral van buiten de EU, blijven meestal langer in Nederland wonen dan de meeste andere immigranten: 36 procent van de gezinsmigranten van buiten de EU in 2012 verliet Nederland weer binnen vijf jaar. Gezinsmigranten van buiten de EU die in de meest recente jaren naar Nederland kwamen, gingen iets minder vaak weer weg: Van degenen die in 2019 kwamen was 27 procent na vijf jaar weer vertrokken.