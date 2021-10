Verkeersader A12 weer open na grondige opknapbeurt aan wegdek

De snelweg A12 van Utrecht naar Den Haag is donderdag weer open gegaan na een 'monsterklus' waarbij Rijkswaterstaat in anderhalve week tijd het wegdek weer in topconditie heeft gebracht. Dit meldt Rijkswaterstaat donderdag.

A12 gesloten

Vanwege de grondige opknapbeurt was de A12 van 27 september tot 7 oktober 2021 afgesloten in de richting van Utrecht naar Den Haag. 'Er is 24 uur per dag gewerkt om de A12 weer op tijd te kunnen openen voor de weggebruiker. Met het afronden van de werkzaamheden en het verwijderen van de afzettingen, is dat in de ochtend van 7 oktober 2021 gelukt', zo laat Rijkswaterstaat donderdag weten.

Grondige opknapbeurt

De A12 heeft de afgelopen 9 dagen een grondige opknapbeurt ondergaan. Tussen Woerden en Nieuwerbrug is het asfalt over 4,5 km over de volledige breedte vervangen door dubbellaags Zeer Open Asfaltbeton ZOAB), dit is zeer stil asfalt. Dit asfalt is ongeveer 2 cm hoger dan het huidige asfalt, waardoor ook bermen en vangrail op de juiste hoogte moesten worden gebracht.

Slechte staat

De snelweg A12 tussen Woerden en Nieuwerbrug was in slechte technische staat en toe aan onderhoud. De afgelopen winter hebben temperatuurverschillen ervoor gezorgd dat er gaten in het wegdek waren ontstaan. Met het nieuwe stillere asfalt kan dit deel van de A12 er weer jaren tegen aan.

Belijning

'Daarnaast is 23 km aan nieuwe belijning aangebracht, zijn 38 detectielussen vervangen, hebben we 8 voegovergangen vervangen voor stillere voegen, kapotte verlichting vervangen, gemaaid en betonreparaties aan viaducten uitgevoerd. Een omvangrijke klus die 24/7 per dag doorging. Door dit omvangrijke onderhoud is dit deel van de A12 weer klaar voor de toekomst en heeft de omgeving minder last van snelweggeluid. De A12 richting Utrecht verkeerd in betere conditie en wordt op een later moment aangepakt', stelt Rijkswaterstaat.

Kort en hevig

'We hebben bewust gekozen voor een korte afsluiting met hevige hinder. Met een volledige afsluiting van meerdere dagen achter elkaar hebben we in korte tijd veel werk verzet. En konden we de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker beter garanderen dan bij kortstondige afsluitingen'. Omgevingsmanager Stef Kampinga aan het woord: ’Het was een flinke klus die kort, hevig en onvermijdelijk was. We hebben met man en macht 24/7 doorgewerkt om de A12 richting Den Haag weer op tijd en in goede staat open te kunnen stellen.’