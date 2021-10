Huurprijzen vrije sector weer in de lift door terugkerende expats

De gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector is in het derde kwartaal van 2021 met 2,5 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt donderdag uit cijfers van woningplatform Pararius.

Corona

'De afgelopen vier kwartalen daalden de huurprijzen in de vrije sector als gevolg van corona maar dit kwartaal werd wederom een prijsstijging gemeten', aldus Pararius.

Expats

'De expatmarkt draait als nooit tevoren en het short stay aanbod dat tijdens Covid-19 op de reguliere huurmarkt werd aangeboden verdwijnt weer van de markt omdat ook het toerisme weer op gang komt. Dit, tezamen met de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen, ligt ten grondslag aan de recente prijsstijging', zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius.

Reisbeperkingen weer opgeheven

'Expats bleven het afgelopen jaar weg uit Nederland vanwege het coronavirus. Huurwoningen die zij normaal zouden huren bleven leeg staan en werden in prijs verlaagd om alsnog verhuurd te kunnen worden. Dit heeft direct tot een prijsdaling geleid. Inmiddels zijn de reisbeperkingen grotendeels opgeheven, met als gevolg dat de huurprijzen in populaire expat steden zoals Amsterdam weer toenemen', aldus De Groot.

Provincies

Niet alleen op landelijk niveau werden procentuele prijsstijgingen gemeten, ook op provinciaal niveau stegen de huurprijzen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De huurprijzen stegen procentueel gezien het hardst in provincies buiten de Randstad. In Flevoland (+9,2%), Groningen (+8,4%), Gelderland (+6,5%) en Noord-Brabant (+6,7%) stegen de huurprijzen met meer dan 6 procent.

Randstadprovincies

In Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland gingen de huurprijzen van woningen in de vrije sector met respectievelijk 1,7 en 2,7 procent omhoog. Het absolute prijsverschil tussen de provincies blijft aanzienlijk. Voor een huurwoning in Noord-Holland betaalden nieuwe huurders in het derde kwartaal van 2021 gemiddeld € 20,84 per vierkante meter per maand, wat voor een woning van 80 vierkante meter uitkomt op € 1.667,- per maand. Noord-Holland blijft daarmee de duurste provincie van Nederland om te huren.

Verschillen provincies

De gemiddelde vierkantemeterprijs wordt vooral gedragen door relatief dure steden zoals Amsterdam (€22,44/m2), Haarlem (€18,54/m2) en Amstelveen (€18,68/m2). In Drenthe, de goedkoopste provincie, betaalden nieuwe huurders gemiddeld € 785,- per maand voor een even grote woning. In deze provincie daalden de prijzen licht: nieuwe huurders betaalden 1,8 procent minder dan een jaar geleden, € 9,82 per vierkante meter per maand. Ook in Zeeland daalden de huurprijzen en betaalden nieuwe huurders 7,1 procent minder dan een jaar geleden: € 11,62 per vierkante meter per maand.