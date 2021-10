Topschakers moeten coronatoegangsbewijs laten zien voor NK in Hoogeveen

Zes topschakers die willen deelnemen aan het Nederlands kampioenschap schaken in het gemeentehuis in Hoogeveen dat vrijdag 15 oktober begint, moeten een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Dat heeft de rechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald in een kort geding. Ook hoeft de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) het toernooi niet te verplaatsen naar een andere locatie.

Toernooi

De KNSB heeft de schakers begin augustus uitgenodigd voor deelname aan het Nederlands kampioenschap, dat zal plaatsvinden van 15 oktober tot 23 oktober op een etage in het gemeentehuis van Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen heeft besloten om zo'n bewijs verplicht te stellen voor de 32 deelnemers van het schaaktoernooi. De gemeente beschouwt het NK als een evenement en stelt dat zij een voorbeeldfunctie heeft aangezien ze verantwoordelijk is voor de handhaving van coronamaatregelen.

Gemeentehuis

De KNSB vroeg daarop aan alle deelnemers of er bezwaren waren. Dat bleek bij een aantal zo te zijn. De gemeente wilde echter niet van gedachten veranderen. De schaakbond wilde op haar beurt niet uitwijken naar een andere locatie, mede omdat de organisatie maanden in beslag heeft genomen. Juist het gemeentehuis in Hoogeveen is volgens de schaakbond geschikt vanwege de beschikbaarheid, goede verlichting, snelle internetverbinding voor een livestream en doordat de ruimte weinig geluid doorlaat voor de deelnemers. Op het laatste moment uitwijken is vragen om moeilijkheden, stelt de schaakbond.

'Onrechtmatig'

Zes topschakers vinden dat de gemeente onrechtmatig handelt. Het NK valt volgens de schakers onder een amateursporttoernooi. Daarvoor is geen coronatoegangsbewijs nodig, stellen ze. Er zal bovendien, zoals altijd bij het NK, geen publiek bij de toernooien aanwezig zijn. Als de schakers zich toch dagelijks moeten laten testen, zou dat hun spel kunnen beïnvloeden, vrezen ze. De schakers zijn wel bereid mondmaskers te dragen of te werken met spatschermen. Gezien het beperkte aantal deelnemers en de afwezigheid van publiek, is ook 1,5 meter afstand houden mogelijk, zeggen ze. Via dit kort geding vorderen ze tot het toernooi te worden toegelaten zonder coronatoegangsbewijs of dat de KNSB het toernooi elders organiseert.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter oordeelt dat het schaaktoernooi van dusdanig hoog niveau is dat het hier niet om een amateursporttoernooi gaat. De huidige regelgeving laat niet toe dat wedstrijden als deze worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een coronatoegangsbewijs. Een gemeente is bij uitstek gehouden deze regelgeving na te leven. Zij is immers het bevoegd gezag dat moet toezien op naleving van deze regelgeving.

KNSB

De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de KNSB het toernooi, dat al lang in voorbereiding is, niet op het laatste moment ergens anders hoeft te organiseren. Van de KNSB kan niet worden verlangd dat ze de belangen van een handvol schakers stelt boven de belangen van de schaakbond en de andere deelnemers.