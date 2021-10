Meerdere gewonden bij steekpartij

Rond 05.30 uur kwam bij de politie de melding binnen en gingen agenten snel naar de plek des onheils toe. Daar bleek dat bij een feestje in een woning tussen twee groepen mensen ruzie was ontstaan, waarbij over en weer klappen vielen en kennelijk ook mes een mes of ander voorwerp gebruikt was. Meerdere personen liepen blauwe plekken en andere lichte verwondingen op. Eén man werd met iets scherps geraakt in onder meer een been. Hij moest naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar en kon na behandeling weer naar huis. Agenten hielden op basis van hun onderzoek direct twee mannen aan, de 20-jarige op verdenking van mishandeling, de 22-jarige op verdenking van doodslag. Beiden zitten vast.