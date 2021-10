Stijging zet door: aantal positieve coronatesten afgelopen week weer verdubbeld

Het RIVM heeft in de afgelopen week, van 19 tot en met 26 oktober 2021, 50% meer meldingen binnengekregen van personen met een positieve coronatest dan in de week ervoor. Toen werden er 25.751 positieve testuitslagen gemeld, 44% meer dan de week daarvoor. Dit meldt het RIVM dinsdag.

Ruim de helft niet gevaccineerd

'In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. Van de mensen van 12 jaar en ouder is op dit moment 18,3% niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Van de mensen (12 jaar+), die in de afgelopen weken positief werden getest op het coronavirus was 52% (nog) niet (volledig) gevaccineerd tegen het coronavirus', aldus het RIVM.

Forse stijging van verdubbeling zet door

Afgelopen week werden 38.733 positieve testuitslagen gemeld, een stijging van 50% vergeleken met de voorgaande week toen dat er nog 25.751 waren, bijna 13.000 minder.

Ruim 13% meer mensen getest bij GGD

Per 100.000 inwoners kregen 225 personen een positieve testuitslag. Ruim 224.000 mensen lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , dat is 13% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg van 12,0% naar 15,3%. De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim vier weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect.

Ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week naar 584 opnames (34% meer dan een week eerder). Op de IC intensive care werden 110 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen (+31%).