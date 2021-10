Auto slaat over de kop bij aanrijding in Valthermond

Zaterdagmiddag is in Drenthe een auto over de kop geslagen na een aanrijding met een bestelbus op de Mondenweg (N379) tussen 2e Exloërmond en Valthermond.

Ziekenhuis

Het ongeluk vond plaats ter hoogte van De Dreef. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart om de precieze oorzaak te achterhalen.