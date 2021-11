Verdachte in zaak vondst dode man Naarden langer vast

Zaterdag 30 oktober aan het begin van de avond trof de politie in een woning aan het Jac. P. Thijssepark in Naarden het stoffelijk overschot aan van een man. Uit het eerste onderzoek bleek dat het slachtoffer (48 jaar) de bewoner is van het pand. De man is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Een 50-jarige verdachte uit Bussum die in de woning aanwezig was, werd direct aangehouden. Het onderzoek naar de toedracht en de achtergrond van het incident wordt voortgezet.Verdachte in zaak vondst dode man langer vast