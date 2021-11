Aanhoudingen na achtervolging

De politie wilde zaterdag rond 04.00 uur in de omgeving van de Willem Dreesweg in Roosendaal een voertuig controleren, maar de bestuurder stopte niet. Na een korte achtervolging stopte de bestuurder en renden twee mannen met een kniptang de auto uit. De kniptang is even later teruggevonden en in beslag genomen. De achtervolging te voet leidde niet tot de aanhouding van deze twee mannen. De andere twee mannen vluchtten met de auto verder. Meerdere agenten trachtten het voertuig tot stoppen te dwingen. Op een door een politiewagen geblokkeerde rotonde in de President Kennedylaan reed de bestuurder door de berm en langs een agent. De agent trok zijn dienstwapen en schoot de band van de auto lek. De bestuurder reed op de kale velg verder naar de snelweg richting Etten-Leur. Daar waren wegwerkzaamheden en de medewerkers werden gewaarschuwd voor een mogelijk gevaar. Agenten probeerden de auto op de snelweg klem te rijden, maar de bestuurder vluchtte via de afrit naar Etten-Leur. Hij schampte een lantaarnpaal en stopte uiteindelijk zelf op de Lage Vaartkant. Daar werden ze aangehouden.