Twee auto's botsen op rotonde N34 en N33

Op de rotonde van de N34 en de N33 bij Gieten zijn twee auto’s donderdag even voor het middaguur op elkaar gebotst.

De kop-staartbotsing ontstond toen de ene auto plotseling moest remmen. De achterop komende automobiliste uit Stadskanaal zag dat te laat, met een aanrijding tot gevolg. Ze strandde in het zicht van de haven.

Ze kwam juist van Schiphol alwaar ze haar vriend die over was gekomen uit Canada (ontario) had opgehaald.

Één bestuurder kwam met de schrik vrij, de ander werd ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel op verwondingen en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Vanwege de kop-staartbotsing was de afrit van de N33 (Assen-Veendam) richting Gieten tijdelijk afgesloten.