Politie stuit op werkplaats met 3D-printers voor vervaardigen vuurwapens

De politie heeft woensdagavond, in een woning in het Zuid-Hollandse Rhoon, negen 3D-printers aangetroffen waarmee vuurwapens werden gemaakt. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Lopend onderzoek

Woensdagmiddag rond15:00 uur reed een personenauto over de A4 ter hoogte van de N11 (Leiden). De auto kwam naar voren In een lopend onderzoek van *MOTUS en CONFISQ van de Eenheid Rotterdam. De bestuurder en bijrijders werden gecontroleerd door agenten van het Flexibele Interventie Team van de Landelijke Eenheid. In de auto troffen zij na enig zoekwerk een vuurwapen aan. De drie inzittenden werden direct aangehouden.

Negen 3D-printers in 'werkplaats' in woning

Gezien de ernst van dit feit werd ook onderzoek gedaan in vier woningen en een bedrijf in de omgeving Rotterdam. In de woning van één van de verdachten, een 30-jarige man uit Rhoon, troffen agenten een niet alledaags tafereel. In een ruimte stonden namelijk negen 3D printers die onderdelen van vuurwapens aan het printen waren. Ook lagen er enkele tientallen onderdelen die al geprint waren.

'Eerste keer'

'Het is de eerste keer dat de Nederlandse politie een complete werkplaats aantreft met zoveel printers', aldus de politie. Een team van de Landelijke Eenheid onderzoekt momenteel het fenomeen 3D-geprinte vuurwapens. Specifiek onderzoeken zij de gevaarzetting en de omvang van het probleem in Nederland. Het team werkt samen met diverse partners. Begin volgend jaar worden de bevindingen in een rapport gepresenteerd.