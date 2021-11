Onderzoek naar coronatestbedrijf Spoedtest.nl

Spoedtest.nl is het grootste bedrijf die commercieel coronatesten afneemt in Nederland. Omdat er ‘valse’ verklaringen zouden zijn afgegeven, is er een onderzoek naar het bedrijf gestart. Directeur Rasmus Emmelkamp zegt het onderzoek in vertrouwen af te wachten en laat aan AT5 weten dat hij de beslissing en ontzegging van het ministerie betreurt.

Het bedrijf kwam al eerder in opspraak omdat in juli van dit jaar een vals testbewijs zou zijn afgegeven aan een Amsterdamse vrouw die hiermee naar Curaçao kon vliegen. Emmelkamp laat weten: ‘Ieder PDF-bestand is via verschillende programma's open te maken en te bewerken. Dat kun je niet toeschrijven aan ons als bedrijf. Het lijkt me niet verstandig om gebeurtenissen uit het verleden te mengen met wat er nu aan de hand is.’