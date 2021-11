Voor 1,8 miljard euro aan levende dieren uitgevoerd

In 2020 werd voor 1,8 miljard euro aan levende dieren ons land uitgevoerd. Duitsland en België zijn de grootste afnemers. De invoerwaarde van levende dieren bedroeg 1,1 miljard euro. Het dierentransport vindt met name over de weg plaats door (vracht)auto’s, gezamenlijk over 42 miljoen kilometer. Het CBS meldt voor het eerst cijfers over het transport van levende dieren, gecombineerd met de in- en uitvoerwaarde.