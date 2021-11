Gewonden bij aanrijding in Boxtel

Een personenauto is zaterdagavond laat uit de bocht gevlogen en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde rond 23.45 uur op de kruising van de Van Hornstraat met de Tongersestraat in Boxtel.

In het voertuig zaten vier inzittende, twee van hen zijn met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De andere zijn door de politie naar het bureau vervoerd. Brandweerlieden stelde het voertuig, welke bovenop de lantaarnpaal tot stilstand was gekomen veilig. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig afgevoerd terwijl agenten het overige verkeer om het ongeval heen leidde. De gemeente werd in kennis gesteld om de afgebroken lantaarnpaal veilig te komen stellen, deze ligt nu op het trottoir.