Verdediging verdachte vermissingszaak Jaïr Soares ontkent betrokkenheid

Advocaat Niek Heidanus laat in een reactie weten verbaasd te zijn dat zijn cliënt uit het niets is aangemerkt als verdachte in de vermissingszaak van Jaïr Soares. Volgens hem is zijn cliënt te onrechte aangemerkt als betrokkene.

In een bericht op LinkedIn zegt de strafpleiter dat hij pas op de hoogte is gesteld van de verdenking, nadat het Openbaar Miniserie de primeur aan de Telegraaf had gegeven. Om de schade voor zijn cliënt enigszins te beperken, heeft Heidanus aan de Telegraaf en het OM gevraagd om niet de naam van de verdachte te noemen.

Tijdens de twee dagen dat de verdachte is gehoord door de politie blijkt volgens Heidanus dat er geen enkel bewijs is tegen zijn cliënt. Deze was ten tijden van de verdwijning 16 jaar en de compositietekening van de verdachte moet boven de vijftig zijn geweest.

‘De Telegraaf heeft cliënt met een zeer suggestieve en populistische publicatie direct aan de schandpaal genageld’, aldus Heidanus. ‘Zijn oude dossier en veroordeling van 2004 wordt met de meest lelijke diskwalificaties nog even dunnetjes overgedaan. Trial by media in de meest lelijke vorm. En dat op basis van een non-dossier en een belachelijke inhoudsloze verdenking.’

De advocaat laat tevens weten het er niet bij te laten zitten.