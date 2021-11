Brand na luide knal in schuur van B&B aan de Helvoirtsestraat in Helvoirt

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden rond 05.40 de gasten van een Bed & Breakfast aan de Helvoirtsestraat in Helvoirt opgeschrikt door een luide knal waarna er brand uitbrak.

Accu

Niet direct was duidelijk wat er aan de hand was, de brandweer rukte in eerste instantie uit naar een buitenbrand op dit adres. Maar al snel werd duidelijk dat het ging om een brand het schuurtje van de B&B. De brandweer heeft de brand geblust.

Gasten nagekeken in ambulance

Uit voorzorg zijn de gasten van de B&B, waaronder ook enkele kinderen, nagekeken door de ambulancedienst maar hoefde geen van allen naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

Geventileerd

Vanwege de onduidelijkheid in het begin werd er door de brandweer opgeschaald naar middelbrand en kwam ook een tweede blusvoertuig en een waterwagen ter plaatse. Brandweerlieden hebben met overdrukventilatoren zowel de B&B als de woning geventileerd. De schade lijkt op het eerste oog mee te vallen, maar gezien de rook- en roetschade in de B&B werd Stichting Salvage in kennis gesteld.