Rover: Onbegrip over duurder maken treinreizen

Treinreizigers met een NS-abonnement kunnen nu nog met flinke korting een bij-abonnement aanschaffen voor gezinsleden. NS heeft nu echter besloten per 1 maart 2022 alle bij-abonnementen op te zeggen en reizigers over te laten stappen op een regulier abonnement van NS Flex. Ter compensatie krijgen gedupeerden het eerste jaar 20 tot 50% korting.

Rover ontvangt veel klachten van treinreizigers die hierdoor met een prijsstijging van tientallen euro’s per maand te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor een bij-abonnement Dal Vrij, waarbij gezinsleden gratis reizen in de daluren, betalen reizigers nu €46 per maand maar zullen zij volgend jaar €70 per maand moeten afrekenen. Wanneer de korting in 2023 ook nog vervalt, gaat het abonnement €110 per maand kosten – meer dan een verdubbeling.

Rover heeft geen begrip voor het besluit van NS. “Terwijl er veel reizigers afhaken door de coronacrisis, maakt het NS het extra duur voor gezinnen om voor de trein te kiezen”, concludeert Rover-directeur Freek Bos. “Intussen nemen autobezitters wel zonder noemenswaardige extra kosten hun gezinsleden mee op reis”. Rover wil dat NS de bij-abonnementen aanhoudt of met een passend alternatief komt en gaat hierover met de vervoerder in gesprek.